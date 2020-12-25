"رجاء ساعدونا".. بريكست يطيح بآمال اللاجئين السوريين

2020/12/25 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه العديد من اللاجئين العرب المنتقلين إلى المملكة المتحدة، أزمة تشتت عوائلهم إذا خرجتا بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولم يتم نقل أقربائهم إليهم قبل 31 ديسمبر الحالي.

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