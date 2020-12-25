سوريا تعلن صد هجوم إسرائيلي بالصواريخ بريف حماة

2020/12/25 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وكالة الانباء السورية الرسمية، الجمعة (25 كانون الاول 2020)، بأن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت فجر اليوم لهجوم إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة وأسقطت معظم الصواريخ.

وقالت الوكالة نقلاً عن مصادرها، إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة من فجر هذا اليوم شن الكيان الإسرائيلي هجوماً بتوجيه رشقة صواريخ من شمال مدينة طرابلس اللبنانية باتجاه منطقة مصياف بريف حماة الغربي وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

وأضافت أن "وسائط الدفاع الجوي تصدت للهجومات الاسرائيلية المتكررة خلال سنوات الحرب على سوريا".

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