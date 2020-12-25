القبض على متهم نفذ أكثر من/14/جريمة سرقة في الكوت

2020/12/25 | 09:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ تمكنت مفارز شرطة مكافحة الإجرام في واسط من القاء القبض على متهم قام بأكثر من /14/ جريمة سرقة .وقال مدير شرطة المحافظة اللواء احمد الزركاني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" عملية القبض تمت بعد التحري وجمع المعلومات عن المتهم بعد ورود عدة شكاوى عن جرائم سرقة المحال التجارية في المحافظة ومن ابرز تلك الجرائم التي قام بها المتهم هي قيامه بسرقة محلات لبيع المواد الغذائية والمواد الإنشائية إضافة إلى بيع الاجهزة الكهربائية في مناطق مختلفة من مركز مدينة الكوت ".وأضاف:" وبعد التحقيق معه اعترف صراحة ً بقيامه بتلك الجرائم وتم إجراء كشف الدلالة بحضور القاضي الذي قرر توقيفه وفق المادة 444 من قانون العقوبات العراقي "./انتهى

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