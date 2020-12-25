روسيا تستقدم تعزيزات عسكرية إلى كبرى المدن الكردية بسوريا

2020/12/25 | 09:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..استقدمت القوات الروسية، تعزيزات عسكرية إلى قاعدتها في المطار الدولي بمدينة القامشلي كبرى المدن الكردية في منطقة الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وافادت وسائل العام سورية، بأن “أكثر من 20 شاحنة ومدرعة عسكرية تقل مواد لوجستية وذخيرة وجنود وصلت إلى مطار القامشلي، حيث تتمركز القوات الروسية قادمة من منطقة عين عيسى بريف الرقة”.

وبالرغم من الاشتباكات والهجمات التي تشنها القوات التركية والفصائل التابعة لها مؤخراً على الريف الشمالي والشرقي لبلدة عين عيسى، إلا أن القوات الروسية سيرت الأسبوع الماضي قافلة تضم دورية برفقة سيارات مدنية باتجاه الحسكة واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى قواعدها العسكرية في تل تمر والقامشلي عبر طريق “ام فور” الدولي.انتهى/25

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