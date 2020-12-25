بريطانيا.. 600 الف شخص تلقوا الجرعة الاولى من لقاح فايزر

2020/12/25 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الحكومة البريطانية، إن أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "فايزر-بيونتك" ضد فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية في بيان، ان الحكومة نشرت اليوم أرقاما توضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بين الـ8 والـ20 من كانون الاول هو 616.933".

وكانت بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف "فايزر-بيونتيك" الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

رويترز

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