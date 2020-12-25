أستراليا تكثف فحوصات كورونا للحد من انتشاره في سيدني

2020/12/25 | 09:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}كثفت السلطات الأسترالية فحوصات الكشف عن فيروس كورونا بهدف الحد من الإصابة التي بدأت في الظهور مجددا في سيدني، كما اتخذت ولايات وأقاليم أخرى خطوات مماثلة وسط مخاوف من تفشي الوباء.

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