"دواء كورونا" يتسبب في تهديد 3 عالمات بالقتل

2020/12/25 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ثلاث نساء عالمات كن قد تناولن في أحاديث صحافية سابقة فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا في علاج كوفيد-19، عن تعرضهن مع زميلات لهن للتنمر الإلكتروني بما في ذلك التهديد بالقتل.

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