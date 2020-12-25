دراسة: الكمامة تقلل من خطر عدوى كورونا بنسبة تصل إلى 99.9%


دراسة: الكمامة تقلل من خطر عدوى كورونا بنسبة تصل إلى 99.9%
2020/12/25 | 09:29 - المصدر: آي كيو نيوز
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