الركابي: الوضع المالي لايسمح بالتجنيد الالزامي

2020/12/25 | 09:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاكد عضو لجنة الامن النيابية كاطع الركابي، ان التجنيد الالزامي لن يطبق بسبب الوضع المالي للبلد حتى لو تم التصويت عليه داخل البرلمان، لافتا الى ان القانون يحتوي على جنبة مالية كبيرة ولا يمكن تغطيتها في الوقت الراهن.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “الوقت مازال غير مناسب للحديث عن قانون التجنيد الالزامي، خاصة ان الوضع المالي للبلد لايسمح بطرح هذا الامر في الوقت الراهن”.وأضاف ان “القانون يحتوي على جنبية مالية كبيرة، في وقت يعيش فيه البلد ازمة مالية، وبالتالي فأن من المستبعد تطبيق هذا القانون حتى لو تم التصويت عليه داخل البرلمان”.وبين ان “القانون يحتاج الى دراسة ومناقشات في حال طرحه داخل مجلس النواب، على الرغم من رئاسة الوزراء بعثت القانون الى شورى الدولة”.



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