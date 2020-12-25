صندوق النقد الدولي يعلق على خطوة العراق بتخفيض قيمة الدينار: هذا ماسيحصل

2020/12/25 | 09:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعتبر صندوق النقد الدولي، الاجراءات العراقية الاخيرة فيما يخص “اصلاح السياسة المالية”، ستضمن استقرار الاقتصاد العراقي.

وقال رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف، في بيان: “نرحب بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية”، مؤكداً أن “هذه الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الاقتصاد العراقي”.

وأوضح، أن “تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق”.

وأشار، ميرزوييف إلى أن “استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير”.

وأكد أن “صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات”.

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