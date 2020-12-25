وفيات كورونا في العالم تتجاوز 1.7 مليون حالة

2020/12/25 | 09:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تتواصل أعداد ضحايا فيروس كورونا تسجيل ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح مليون وأكثر 741 ألف شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم.وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول لأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 18.6 مليون، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.وسجلت البرازيل 190 ألف حالة وفاة جراء تفشي الوباء، وتجاوز إجمالي الإصابات 7.4 مليون إصابة حتى الآن.وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، بنحو 147 ألف وفاة، وأكثر من 10.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك حيث تسبب فيروس […]

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