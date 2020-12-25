تقارير: “أبل” ترسل هواتف “آيفون” للهاكرز

2020/12/25 | 09:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة “أبل” الأمريكية، أرسلت مجموعة من هواتف “آيفون” الحديثة الخاصة بها إلى “الهاكرز”.وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “أبل” قررت أن ترسل مجموعة من هواتف “آيفون” إلى عدد من الهاكرز التابعين لها أو ما يطلق عليهم “وايت هاكرز” وإلى عدد من خبراء الأمن السيبراني.وأرجعت “أبل” ذلك التصرف إلى أنه يندرج تحت برنامجها “أبحاث أمن الأجهزة”، للعثور على أي ثغرات تقنية في هواتف “آيفون”.وتسعى “أبل” من خلال منح هواتف “آيفون” للهاكرز، إلى اكتشاف نقاط الضعف في تلك الهواتف وأنظمة تشغيلها، ومعالجاتها سريعا قبل أن يستغلها هاكرز آخرون من خارج تلك المنظومة.ووعدت الشركة الأمريكية أي هاكر أو شركة أمن سيبراني تكتشف ثغرة في نظام تشغيلها بمكافآت مجزية.ولكن “أبل” قالت إن تلك الأجهزة ستكون متاحة لهم لمدة 12 شهرا فقط، أي عام تقريبا، وسيتم سحبها بعد ذلك وتحديثها قبل أن تعود إليهم أجهزة أخرى لمحاولة اختراقها.انتهى 25

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