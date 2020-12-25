2020/12/25 | 09:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أصدر صندوق النقد الدولي، مساء الخميس (25 كانون الأول 2020)، بياناً بشأن ما وصفها بـ"إصلاحات" السياسة المالية والنقدية في العراق.

وقال رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف، في بيان حصلت عليه (بغداد اليوم): "نرحب بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية"، مؤكداً أن "هذه الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الاقتصاد العراقي".

وأوضح، أن "تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق".

وأشار، ميرزوييف إلى أن "استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير".

وأكد أن "صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا المنعطف المحفوف بالتحديات".

وفي وقت سابق، قررت الحكومة العراقية، رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى 1450 للدولار الواحد، وتضمنت موازنة 2021 استقطاعات من رواتب الموظفين لسد العجز المالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من صندوق النقد الدولي بشأن السياسة المالية الجديدة في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من صندوق النقد الدولي بشأن السياسة المالية الجديدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).