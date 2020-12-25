إصابة الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا

2020/12/25 | 09:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أكدت وسائل إعلام مصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن الفنانة يسرا أصيبت بفيروس كورونا المستجد.وقالت النجمة المعروفة لصحيفة "اليوم السابع"، إنها أصيبت بالفعل بالمرض الذي يجتاح العالم، وأنها تخضع حاليا للعلاج.ووجهت يسرا رسالة شكر لـ"كل من سأل عنها، وللأطباء ووزارة الصحة، ولزملائها وأصدقائيها داخل مصر وخارجها".ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مقرب من الفنانة، قوله إنها ستعلن خبر إصابتها في بيان صحفي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي./انتهى9

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