انطلاق فعاليات المخيم الكشفي الشتوي لمديريات الشباب والرياضة

2020/12/25 | 09:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ انطلقت صباح اليوم فعاليات المخيم الكشفي الشتوي الاول لمديريات الشباب والرياضة والذي تستضيفه مديرية شباب ورياضة واسط بالتعاون مع مركز الزهراء الثقافي في الكوت .وقال مدير شباب ورياضة واسط مناضل جاسم حسن لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ ان:" المخيم الشتوي لفرق شباب الكشافة والذي يستمر لثلاثة أيام بمشاركة /60/ شابا يمثلون عشر مديريات من بينها الانبار وديالى وبغداد والبصرة ".وأضاف:" تم إعداد منهاج متكامل للمشاركين يتضمن العابا رياضية وفعاليات فنية وثقافية إضافة إلى أعمال الكشافة والأعمال التطوعية التي تهدف إلى تعزيز روح المحبة والسلام والوحدة بين شباب العراق "./انتهى

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