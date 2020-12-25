العامري يهنئ بمولد المسيح (ع) لاتباعه في العالم والعراق

2020/12/25 | 09:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس تحالف الفتح في العراق، هادي العامري، بمولد السيد المسيح (عليه السلام)، لأتباعه في العالم وخاصة العراق....

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