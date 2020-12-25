النقد الدولي يعلن عن دعم إجراءات الحكومة العراقية لـ “الإصلاح الاقتصادي”

2020/12/25 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية.وأكد الصندوق في بيان، أن هذه “الإصلاحات تكتسب أهمية بالغة في ضمان استقرار الاقتصاد العراقي. ” وأوضح رئيس بعثة الصندوق المعنية بالعراق توكير ميرزوييف، وفق البيان، أن “تداعيات جائحة كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية يخلقان مخاطر جسيمة تهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق”.وأضاف، أن “استمرار الإصلاحات في المرحلة المقبلة، بما في ذلك المجالات الهيكلية، سيكون له بالغ الأثر في تقوية المكاسب على المدى القصير”.وأكد، أن “صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لدعم جهود الإصلاح التي تبذلها السلطات العراقية في هذا […]

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