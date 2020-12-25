الشباب تعلن موعد إفتتاح ملعب الزوراء

2020/12/25 | 09:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الشباب والرياضة، موعد إفتتاح ملعب الزوراء في بغداد.

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