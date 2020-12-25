النقد الدولي يعلق على الاصلاحات الاقتصادية في العراق

2020/12/25 | 09:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}رحب صندوق النقد الدولي، بجهود السلطات العراقية في إجراء إصلاحات في السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، فيما أكد استعداده لدعم هذه الاصلاحات.

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