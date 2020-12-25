بريطانيا: أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2020/12/25 | 09:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اعلنت الحكومة البريطانية، إن أكثر من 600 ألف شخص في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح “فايزر-بيونتك” ضد COVID-19.وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بيان، يوم أمس الخميس، انه “نشرت الحكومة اليوم أرقاما توضح أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بين 8 ديسمبر و 20 ديسمبر في المملكة المتحدة هو 616.933”.وكانت بريطانيا أول دولة ترخص لاستخدام لقاح تحالف “فايزر-بيونتيك” الألماني الأمريكي، في خطوة سريعة انتقدها بعض الخبراء.

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