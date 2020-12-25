التميمي: المالية النيابية لم تستلم اي نسخة من مشروع قانون الموازنة

2020/12/25 | 10:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت النائب عن اللجنة المالية، ماجد التميمي، اليوم الجمعة، عدم تسلم لجنتها مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي ،فيما أشارت إلى وجود آلية جديدة لملف البطاقة التموينية.وقالت التميمي في تصريح صحفي، إن “اللجنة المالية لم تستلم حتى الآن مشروع موازنة العام المقبل بشكل رسمي”، لافتة إلى أن “البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه”.وأضافت أن “اللجنة المالية تسعى إلى تقليل آثار تغيير سعر الصرف على الطبقات الهشة من ذوي الدخل المحدود” ، مؤكدة” سعي لجنتها في زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية”.وأشارت إلى أن “هناك […]

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