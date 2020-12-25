بيان من مطار السليمانية يتهم فلاي أربيل بـ

2020/12/25 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر مطار السليمانية الدولي، اليوم الجمعة، إيضاحاً بشأن خبر نشرته شركة للطيران، مطالبا المساءلة معها.وجاء في نص البيان "انه رغم تسهيلات وتعاون مطار السليمانية الدولي للخطوط الجوية وشركات الطيران من اجل تقديم افضل الخدمات للسياح، كان مقررا اليوم وبحسب جدول الرحلات ان تقوم شركة {فلاي أربيل} برحلة من موينشن الى السليمانية، لكن وبقرار غير صحيح وذريعة لا تمت للحقيقة بصلة، بمزاعم مفادها ان مطار السليمانية لن يسمح قبل اجراء فحوصات {P C R} بدخول السياح اليه، وقامت الشركة باملاء تعهدات من جميع السياح للحصول على موافقتهم لتبديل مسار الرحلة الى مطار اربيل الدولي".وبين ان "هذا التصرف غير اللائق للشركة المذكورة فيما عدا انه يدخل ضمن خانة خداع السياح، فانه يؤكد عدم الالتزام بتعليمات حكومة اقليم كردستان ومقررات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا التي تطبق في جميع مطارات اقليم كردستان".وتابع البيان "من هنا نرغب ان نوضح لجميع السياح، وسياح رحلة {موينشن ـ السليمانية} وأي سائح يرغب الوصول الى مطار السليمانية الدولي عبر ذلك الخط، ان ما نشرته الشركة لا تمت للحقيقة بصلة، كما ان مطار السليمانية الدولي ابلغ وزارتي الداخلية والنقل والمواصلات ومطار اربيل الدولي، بهذا العمل غير اللائق منتظرا المساءلة، من اجل ضمان حماية سمعة مطار السليمانية الدولي وحقوق السياح، كما ان سياح تلك الرحلة يستطيعون تسجيل شكاوى قانونية ضد شركة فلاي اربيل لاي ضرر او خديعة تعرضوا لها مطالبين بالتعويضات المناسبة".

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