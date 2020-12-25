العراق يدخل مرحلة ’’دون الصفر’’.. حالة الطقس في بغداد والمحافظات لـ 5 أيام

2020/12/25 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (25 كانون الأول 2020)، حالة الطقس في عموم محافظات البلاد لليوم والأيام المقبلة، فيما أشارت إلى أن العراق يدخل اليوم في مرحلة دون درجات الصفر مئوية.

ووفقاً لجداول الهيأة التي تلقتها (بغداد اليوم)، فإن "العاصمة بغداد، وأربيل، والسليمانية، وواسط، ستسجل درجة حرارة تبلغ صفر مئوية خلال الليل، وستسجل دهوك، وصلاح الدين، وديالى 1 تحت الصفر مئوية، بينما تسجل الموصل 2 تحت الصفر".

وأضافت، أن "الطقس في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، سيكون اليوم صحواً والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وأشارت إلى أن "المناطق المذكورة آنفاً، سترتفع درجات الحرارة فيها قليلاً يوم غد، وتبقى على ما هي عليه في اليوم الذي يليه، أي يوم الأحد المقبل".

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