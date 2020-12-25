قائد الرد السريع يعلن عن عقد هدنة بين العشائر المتنازعة في ابو صيدا بديالى لانهاء المشاكل بينها

2020/12/25 | 10:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن قائد فرقة الرد السريع الفريق ثامر الحسيني عن عقد هدنة بين العشائر المتنازعة في ابو صيدا لانهاء المشاكل بينها.وذكر بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان قائد فرقة الرد السريع الفريق ثامر الحسيني ابو تراب عقد مؤتمرا لعشائر ابو صيدا في مقر قيادة شرطة ديالى، بحضور قائد الشرطة، وشيوخ ووجهاء عشائر ناحية ابي صيدا للوقوف على المشاكل والخلافات العالقة في الناحية، حيث تم الاتفاق مع العشائر المتنازعة لوضع هدنة لفترة قصيرة لإنهاء المشاكل وارضاء جميع الأطراف من أجل عودة الأمن والهدوء الى ناحية ابي صيدا ./انتهى9

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