اسعار صرف الدولار تستمر بالارتفاع في الاسواق العراقية.. هل تتجه للتسعيرة الرسمية ام تتجاوزها؟

2020/12/25 | 10:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستمر اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية بالاتجاه نحو الارتفاع المستقر، ليقترب من التسعيرة الرسمية المحددة من البنك المركزي مؤخرًا، وذلك بعد ايام من تذبذب اسعار الصرف تحت مستوى اقل من التسعيرة الرسمية.

وسجلت الاسواق المحلية اليوم الجمعة 25 كانون الاول:

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 143,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 141,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2500 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,86 دولار

100 باوند ⬅️ 135,60 دولار

100 دولار ⬅️ 763,80 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1879,60$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 51,36 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 48,27 دولار

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 143,500

سعر شراء الدولار ⬅️ 141,500

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2500 تومان

تقريبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 121,86 دولار

100 باوند ⬅️ 135,60 دولار

100 دولار ⬅️ 763,80 ليرة تركية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1879,60$

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 51,36 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 48,27 دولار

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