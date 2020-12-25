قرار أميركي لمواجهة السلالة الجديدة لكورونا في بريطانيا

2020/12/25 | 10:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الأميركية، الخميس، أنه يتعين على الركاب القادمين من المملكة المتحدة الخضوع لفحص يؤكد خلو إصابتهم بكوفيد-19 قبل المغادرة، في آخر حلقة ضمن سلسلة القيود التي فرضت جرّاء ظهور سلالة متحوّرة من فيروس كورونا المستجد.

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