لم يعد للوجد مكان... - محمد الحنفي

2020/12/25 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي في هذا الوطن...تعود الشعب...على سيادة الوجد...بين الأفراد...بين كل الشعب...°°°°°°فتبخر الوجد...بمجرد...الميل إلى...تصهين الانتهازيين...اليعيشون...على ريع دولتنا...على ريع...البيترو دولار...طمعا...في ريع...دولة...صهاينة التيه...اللا يتحقق...إلا بتقديم الخدمات...تلو الخدمات...لدولة...صهاينة التيه...لصهاينة ال ......





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