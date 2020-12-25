بوح في جدليات – 32 – بعض خواطري – 10. - نضال الربضي

2020/12/25 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نضال_الربضي 37هناك توق ٌ في داخل الطبيعة ِ البشرية لأن يكرِّس الإنسانُ نفسه ُ لشئ ٍ ما، لقضية ٍ ما، لأمر ٍ يتجاوز ُ حدود َ المفهوم، ينطوي على الغامض، يطلبُ البحث َ و الاكتشاف، يصبغُ الحياة َ بدفق ِ حياة، يحمل ُ النفس على فورانها، يرفعها على الجيشان، يتوِّجُهُ العقلُ الباحث ُ المُحتوى في سياق ِ الاندفاع.38ليس َ الإنسان ُ عقلاً فقط، و لا هو شعورٌ فحسب، و لا إدراك ٌ لكينونته و كفى، و لا إرادة ......





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