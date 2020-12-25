رفعُ سعر الدولار الأمريكي - ييلماز جاويد

2020/12/25 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ييلماز_جاويد أصدرت الحكومة وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي قراراً برفع سعر تصريف الدولار الأمريكي إلى 1460 ديناراً عراقياً مقابل الدولار الأمريكي الواحد .



ومن المعروف أن إصدار أي قانون أو قرار ليس سوى الوجه الذي يريدُ أن يظهره المصدّر وليست العبرة في إصدار القانون أوالقرار بل في تطبيقه ، فالقوانين والقرارات لها دائماً ، كما تعوّدنا ، وجهان يتناقض ظاهرها مع تطبيقاتها ، ومن هنا إعتاد المراقبون أن ينظروا إلى ......





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