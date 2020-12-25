2020/12/25 | 10:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أمس الخميس، إلغاء بطولتي كأس العالم للشباب والناشئين لعام 2021.وكان من المفترض أن تستضيف بيرو نسخة بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما، وتحتضن إندونيسيا نسخة مونديال الشباب تحت 20 عاما، خلال الفترة ما بين 20 مايو و12 يونيو المقبلين.وقال الـ”فيفا” في بيان: “نتيجة لوباء كورونا، قرر مكتب مجلس فيفا إلغاء نسخة عام 2021 من كأس العالم تحت 20 سنة و كأس العالم تحت 17 سنة”.وأضاف: ” تم تعيين إندونيسيا والبيرو لاستضافة نسخة 2023 من كأس العالم تحت 20 سنة وكأس العالم تحت 17 سنة على التوالي”.

ظهرت المقالة رسميا..



الفيفا يلغي مونديال الناشئين والشباب أولاً على الايام نيوز.

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