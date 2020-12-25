2020/12/25 | 10:36 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح اللجنة المالية النيابية أن مستحقات اقليم كردستان لم تحسم في موازنة 2021، فيما أكدت أنه في حال عدم تسليم الإقليم واردته النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية بشكل كامل، فلن تصرف له مستحقاته من الموازنة.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي السعداوي في تصريح صحفي، إنه “لا يوجد أيّ توافق على إضافة فقرات جديدة بشأن حل الخلاف على تخصيصات الإقليم في الموازنة”، لافتاً الى أن “البرلمان ماضٍ بتطبيق قانون العجز المالي والذي ينص على عدم إضافة أي فقرة لمخصصات الإقليم بالموازنة وهو صاحب القرار الفصل حتى وإن كان هناك محاباة بين الإقليم والحكومة الاتحادية بهذا الشأن”، على حد قوله.

وشدد على انه في الوقت الراهن لا يمكن القبول بأي محاباة على حساب محافظات الوسط والجنوب إطلاقا وفق قوله.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: النقاشات ما تزال جارية بشأن مستحقات الإقليم في موازنة 2021 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: النقاشات ما تزال جارية بشأن مستحقات الإقليم في موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: النقاشات ما تزال جارية بشأن مستحقات الإقليم في موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).