2020/12/25 | 10:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية تعلن حالة الطقس واربع محافظات تحت الصفر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية تعلن حالة الطقس واربع محافظات تحت الصفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).