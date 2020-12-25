بهذا المبلغ.. إجتماع بين ادارتي النفط والشرطة اليوم لحسم صفقة انتقال محمد داود

2020/12/25 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

تجتمع اليوم الجمعة ( 25 كانون الاول 2020) إدارتي النفط والشرطة لحسم صفقة انتقال مهاجم المنتخب العراقي بكرة القدم سابقا والنفط حاليا محمد داود للانتقال الى الشرطة في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر مصدر مطلع في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان" إدارة النفط تعتزم طرح مبلغ (250) مليون دينار من اجل انتقال اللاعب، إضافة لانتقال عدد من اللاعبين من الشرطة الى النفط مجاناً، مع تنازل محمد داود عن المتبقي من عقدي الموسم الماضي والحالي".

وكان اللاعب محمد داود قد أبدى رغبته في الانتقال الى نادي الشرطة من خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الكابتن" الذي يبث في شبكة الاعلام العراقي ، مؤكدا،إنه" لايمكنه تقديم المزيد الى النفط، خاصة وهو يرغب في العودة للمنتخب من خلال الشرطة الفريق الذي يمكن أن يقدم فيه المزيد.

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