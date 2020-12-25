2020/12/25 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ نفذت قيادة عمليات صلاح الدين عملية واسعة لتفتيش وتطهير منطقة العيث في صلاح الدين.وذكر بيان لوزارة الدفاع تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان قوات قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها نفذت عملية تفتيش واسعة ومن أربعة محاور في منطقة العيث شرق مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين، وهي عبارة عن منطقة صحراوية تصعب حركة الآليات والعجلات فيها.واضاف البيان ان الواجب اسفر في بداية انطلاقه عن العثور على مضافات لداعش تحتوي على عبواتٍ ناسفة ومواد لصنعها، مولدات، ملابس عسكرية إضافة الى موادٍ اخرى مختلفة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ عملية واسعة لتفتيش وتطهير منطقة العيث في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادة عمليات صلاح الدين تنفذ عملية واسعة لتفتيش وتطهير منطقة العيث في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).