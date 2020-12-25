همام حمودي يهنىء المسيحيين في العراق والعالم باعياد رأس السنة الميلادية

2020/12/25 | 10:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ هنأ الشيخ همام حمودي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي ، المسيحيين في العراق والعالم باعياد رأس السنة الميلادية.وقال حمودي في تهنئته التي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه انه : بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (عليه السلام) وأعياد رأس السنة الميلادية، نتقدم الى إخوتنا المسيحيين في العراق والعالم بأحرِّ التهاني وأجمل التبريكات وندعو الله تبارك وتعالى أن يعمَّ السرور والأمان لجميع أعزتنا من أبناء الطائفة المسيحية، وكل أبناء الشعب العراقي الكريم، وان تظلَّ مناسبات وأعياد أبناء الوطن الواحد سبباً يجمعُ كلمتهم ويوحّدُ صفوفهم ويقوّي من أواصر محبتهم وعزتهم لبناء عراقٍ مستقرٍ مقتدرٍ يظلّهم جميعاً تحت رايته المنتصرة دوماً بعون من الله تعالى.واضاف : نستلهم من صاحب الذكرى السيد المسيح المبارك سيرته الخالدة القائمة على الإيمان بالله العظيم، والمحبة لِخَلقِهِ (عيالُ الله) والتضحية في سبيل خدمة الناس وهدايتهم.لنجعلها منهجاً إلهياً في حياتنا الراميةِ إلى الكمال.وختم حمودي : كل عام وانتم بخير وسرور وأعياد دائمة ، وكل عام والعراق يزدادُ قوةً بوحدة جميع ابنائه./انتهى9

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