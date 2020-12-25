النزاهة العراقية تكشف سبب خسارة البنك 20 مليار دينار يوميا!!

2020/12/25 | 10:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة النزاهة النيابية العراقية، عن خسائر يومية للبنك المركزي تزيد عن 20 مليار دينار، مشيرة الى ان صمت البنك المركزي لايفسر بحسن نية....

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