أطفال التوحد في معرض فني

2020/12/25 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهرام رؤوف طفل ذوي الاحتياجات الخاصة (التوحد) يهوى الرسم اقام معرضا للرسم يذهب ريعه الى اطفال المصابين بالتوحد.

يشار ان بعض الاطفال المصابين بالتوحد اقامو نشاطا في فاملي مول من أعمال يدوية ورسم وفعاليات اخرى لتقديم المساعدة لاقرانهم المصابين.

هذا ويقدر عدد المصابين بالتوحد أكثر من ثلاثة آلاف حالة في اقليم كوردستان.

PUKmedia / عدنان الجاف/ السليمانية

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