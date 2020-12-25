أهالي خورماتو يثمنون دور الاتحاد الوطني الكوردستاني

2020/12/25 | 10:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار كريم شكر محمد مسؤول مركز 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني عددا من العوائل في قضاء خورماتو وذلك للأطمئنان على أحوالهم المعيشية.

واطلع شكر على أحوال العوائل خلال الزيارة التفقدية التي رافقه فيها عددا من كوادر وأعضاء مركز حمرين للاتحاد الوطني في خورماتو، ووعدهم بالوقوف الى جانبهم لحل مشاكلهم وتلبية أحتياجاتهم.

وأكد كريم شكر مسؤول مركز 16 حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن التواجد بين العوائل يعطينا زخما وقوة أضافية للمضي على نهج الرئيس الراحل مام جلال والأتحاد الوطني الكوردستاني .

من جانبها تقدمت العوائل بالشكر والأمتنان لزيارة مسؤول مركز 16 حمرين التي وصفوها بالأمل معبرين عن فرحتهم لأن هناك أناس تلبي مطالبهم وتهتم بهم وأيضا ثمنوا دور دورالاتحادالوطني الكوردستاني في المنطقة.

PUKmedia / آوارة عمر/ خورماتو

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