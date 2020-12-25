اصابة الفنانة المصرية يسرا بفيروس كورونا

2020/12/25 | 10:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت الفنانة المصرية، يسرا، اصابتها بفيروس كورونا، وخضوعها للعلاج، بعد ايام من حضورها حفل عيد ميلاد نيللي كريم، برفقة كل من آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مقرب من الفنانة ابلالغة من العمر 65 عاما، قوله إنها ستعلن خبر إصابتها في بيان صحفي عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت يسرا قد انتهت أمس الأول من تصوير حلقة تليفزيونية ببرنامج "أبلة فاهيتا"، ومن المقرر عرضها مساء اليوم الجمعة على شاشة قناة "اون تي في".

وعلى مدار الأيام الماضية كانت النجمة الكبيرة يسرا قد بدأت الجلسات المبدئية لمسلسها الجديد، المقرر أن تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، وتشاركها بطولتها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز، كما أنتهت يسرا على مدار الفترة الماضية من تحضيرات فيلمها الجديد "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عبد الله، وكان مقرر بدء تصويره الأيام المقبلة.

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