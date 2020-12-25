2020/12/25 | 10:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 24 دقیقة

466 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي، مبينة عدم امتلاكها لاي صلاحية بشأن سعر صرف الدولار.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي، اليوم (25 كانون الاول 2020) إن "اللجنة المالية لم تستلم حتى الآن مشروع موازنة العام المقبل بشكل رسمي"، لافتة إلى أن "البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه".

وأضافت أن "اللجنة المالية هتسعى إلى تقليل آثار تغيير سعر الصرف على الطبقات الهشة من ذوي الدخل المحدود"، مؤكدة "سعي لجنتها في زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية".

وأشارت إلى أن "هناك آلية جديدة قدمت تتعلق بملف البطاقة التموينية بعيدا عن الآلية الحالية المعتمدة"، مبينة أن "الآلية الجديدة ستحمي المنتج المحلي".

وكان مجلس الوزراء قد صوت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الاثنين الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تنفي تسلمها مشروع الموازنة وتؤكد: لا صلاحية لنا بتحديد سعر الدولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تنفي تسلمها مشروع الموازنة وتؤكد: لا صلاحية لنا بتحديد سعر الدولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).