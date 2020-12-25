الأمن العراقي ينشر فيديو لاغتيال مرشح نيابي ويعتقل القتلة

2020/12/25 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي،

الخميس، اعتقال "قتلة أحد مرشحي

الانتخابات المقبلة"، فيما تم نشر مقطع

مصور لعملية الاغتيال التي جرت في وقت

سابق ببغداد.

وقال الجهاز في بيان نشرته وكالة

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