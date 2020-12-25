وزير الصحة : العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

2020/12/25 | 10:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة حسن التميمي أن العراق

حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال التميمي خلال “العاشرة” الذي

يقدمه الزميل “كريم حمادي” ، إن

“العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح

كورونا”، مبيناً أنه “تم الب

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