فيروس كورونا النيجيري يختلف عن البريطاني ويشبه الجنوب إفريقي

2020/12/25 | 10:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكدت السلطات في نيجيريا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، عبارة عن شكل خاص من اشكال الطفرات، مشيرة إلى أنها تختلف عن تلك التي عثر عليها مؤخرا في بريطانيا.وقال مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ: “نحن نتحدث عن فيروس متحور خاص، لا يشبه المتغير الذي تم اكتشافه مؤخرا في المملكة المتحدة، ومع ذلك، قد يكون للسلالة المكتشفة في نيجيريا بعض التشابه مع متغير فيروس كورونا 501 V2 الذي تم تحديده في 18 ديسمبر بجنوب إفريقيا”.ورأى المسؤول الصحي أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن سمات السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مضيفا أن “هناك حاجة لمزيد […]

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