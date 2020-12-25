المالية النيابية: سنلغي أي استقطاع في رواتب هؤلاء

2020/12/25 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المالية النيابية، انها ستمضي في إلغاء أي استقطاع برواتب شريحة التدريسيين في الموازنة المالية لعام 2021.

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