هذا ما يتطلع له وزير الخارجية في 2021

2020/12/25 | 10:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ وزير الخارجيّة فؤاد حسين، بمناسبة أعياد الميلاد وحلول رأس السنة الجديدة 2021.

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