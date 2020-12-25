أبواب “التبذير” في موازنة 2021 أكبر من موازنة الاردن وضعف موازنة سوريا!: تقليصها يوفر 3 اضعاف ارباح تغيير الصرف

2020/12/25 | 10:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، عن ابواب صرف وصفها بـ”التبذيرية والترفية” في موازنة 2021 التي من المفترض ان تكون اصلاحية.

وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”: “الترف والتبذير في موازنة العراق الإصلاحية لعام 2021 في بعض النفقات التشغيلية للوزارات ودوائر الدولة المختلفة: المستلزمات الخدمية = 2.881 ترليون دينار، المستلزمات السلعية = 16.708 ترليون دينار، صيانة الموجودات = 577 مليار دينار، البرامج الخاصة = 967 مليار دينار “.

واضاف ان “المجموع = 21.113 ترليون دينار وهو يعادل 14.574 مليار دولار “، مشيرا الى ان “هذا المبلغ اكبر من موازنة الأردن واكبر من ضعف موازنة سوريا”.

وبين انه “لو تم اختزال الرقم الى ثلاثة ترليونات دينار فإن المبلغ المتبقي يعادل ثلاثة اضعاف المبلغ الذي ستحصل عليه وزارة المالية من تخفيض سعر صرف الدينار”.

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