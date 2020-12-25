خبير قانوني: العراق بامكانه اعادة المتورطين بجريمة ساحة النسور الى السجن

2020/12/25 | 11:02 - المصدر: المعلومة

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العراق

المعلومة/ خاصاكد الخبير القانوني علي التميمي، ان العراق لديه امكانية لاعادة المتورطين بجريمة ساحة النسور الى السجن عبر قرار اممي، لافتا الى ان العراق امام فرصة للتحرك دوليا بعد ان اصدر ترامب عفوا على مرتكبي جريمة ساحة النسور.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قرار ترامب باطلاق سراح 14 محكوم بقضية ساحة النسور لم يكن موفقا وخالف القانون الاميركي الذي ادان المجرمين بناء على ادلة، كما انه يخالف الاتفاقية بين بغداد وواشنطن التي اوجبت مراعاة كل طرف للاخر في كل جوانب الحياة”.واضاف ان “قرار ترامب يخالف قرارات مجلس الامن الدولي التي منعت محاكمة الاميركان في العراق وجعلت محاكمتهم في بلدانهم، لذا يتوجب ان تكون العدالة حاضرة من دولة تدعي انها راعية العدالة”.وبين ان “قرار ترامب سيخل بموقف اميركا الدولي من حيث القضاء والمحاكمات”، لافتا الى ان “ العراق بامكانه التحرك دوليا لان قرارات مجلس الامن والاتفاقية الثنائية موجودة لدى الامم المتحدة، وبالتالي بامكان العراق الاعتراض بشدة واعادة المتهمين الى السجن بقرارات من الامم المتحدة”.



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