خواء العقل – الاستبداد السياسي والديني - الفضل شلق

2020/12/25 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق الرؤية الدينية، المسيطرة على الوعي العربي، فيها وهم السماء أكثر من واقعية الأرض.



يقودنا الوعي السائد الى اسرائيل والى إهمال أنفسنا.



عقل محافظ رافض للتجديد وللتغيير.



يفضل أن تبقى الأمور كما هي.



يصيبه الوهن والضعف.



يفضّل أن يقف مكانه.



لا يعرف أنه يتراجع.



يدرك ضعفه لأنه لم يعرف الانتصار.



الجنة في السماء لا على الأرض.



نرتد على نهضتنا.



نرفض إكمال مسيرة النهضة التي بدأت في القرن التاسع عشر.



تتخثر مف ......





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