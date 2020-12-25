اللجنة المالية: لم نتسلم موازنة 2021.. والبنك المركزي هو المسؤول عن سعر الدولار

2020/12/25 | 11:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الجمعة، عدم تسلم مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي، فيما أشارت إلى وجود آلية جديدة لملف البطاقة التموينية.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (25 كانون الاول 2020)، إن "اللجنة المالية لم تستلم حتى الآن مشروع موازنة العام المقبل بشكل رسمي"، لافتة إلى أن "البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه".

وأضافت أن "اللجنة المالية تسعى إلى تقليل آثار تغيير سعر الصرف على الطبقات الهشة من ذوي الدخل المحدود" ، مؤكدة "سعي لجنتها إلى زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية".

وأشارت إلى أن "هناك آلية جديدة قدمت تتعلق بملف البطاقة التموينية بعيداً عن الآلية الحالية المعتمدة"، مبينة أن "الآلية الجديدة ستحمي المنتج المحلي".

و بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الموازنة العامة لعام 2021، وذلك خلال ترأسه اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي الإعلامي، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2020)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد اليوم الخميس، اجتماعا مع عدد من رؤساء اللجان النيابية".

وتابع، "وجرى خلال الاجتماع التباحث في شأن الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، التي أقرّها مجلس الوزراء، واستعراض الظروف الاقتصادية والأمنية التي تمر بالعراق في ظل التحدّيات الحالية، المتمثلة بجائحة كورونا والأزمة المالية التي رافقتها، وتم التأكيد على ضرورة الإصلاحات الحكومية، لوضع البلد في الطريق الصحيح".

وتابع البيان، "واستعرض رئيس مجلس الوزراء، إجراءات الأجهزة الحكومية وتوجيهاته على مسار الاصلاح وسبل تجاوز هذه الأزمات"، مبينا أن "الاجتماع حضره عدد من الوزراء والمستشارين".

و أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأربعاء، عزمها تمرير قانون الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير، فيما أشارت إلى عزمها استخدام صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية.

وقال عضو اللجنة، أحمد الحاج رشيد، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (23 كانون الأول 2020)، أن "مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الإصلاحات؛ فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود إلى المربع الأول".

وأضاف أن "اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية"، مؤكداً عزم اللجنة "تمرير الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير".

وأكد رشيد أن "اللجنة المالية لن ترضى بأن تزيد الأعباء على الموظف، وستكون لأعضاء اللجنة آراؤهم بهذا الخصوص".

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