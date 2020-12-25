المرأة النيابية: قانون الناجيات وصل إلى مرحلة التصويت

2020/12/25 | 11:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، اليوم الجمعة، أن قانون الناجيات الأيزيديات وصل إلى مرحلة التصويت ،فيما أشارت إلى إجراء تعديلات على القانون بما يحقق مزايا للنساء الناجيات.وقالت رئيسة اللجنة ميسون الساعدي في تصريح صحفي، إن “مشروع قانون الناجيات الأيزيديات تم تعديله قبل أيام ليصبح ناضجاً، وقد وصل القانون إلى طور التصويت بعد أن أنهى مجلس النواب قراءته الأولى والثانية”، لافتة إلى أن “التغيرات التي طرأت على القانون جعلته لا يقتصر على الأيزيديات فقط، بل يشمل جميع المكونات من التركمان والمسيحيين والشبك وغيرها”.وأضافت الساعدي أن “القانون أصبح شاملاً لكل محافظة دخلتها عصابات داعش الإرهابية، وأن النساء سيستفدن […]

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